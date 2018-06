Ambtenaar bij illegale motorclub is lastig aan te pakken

Deze mensen zijn een punt van zorg omdat ze soms bij gevoelige informatie kunnen, terwijl de politie hun motorbendes soms verdenkt van criminaliteit en vandalisme. Het is echter ‘complex’ en ‘niet in alle gevallen mogelijk om daadwerkelijk tot ontslag over te gaan’. Pas in twee gevallen is dat vorig jaar wel gelukt. Met alle anderen zijn vooral gesprekken gevoerd om aan te dringen op vertrek, maar dat blijkt vaak vergeefs. Ook wordt wel gekeken naar veiligheidsrisico’s, maar vaak kan niet worden ingegrepen. Het gaat onder meer om leden die werken bij defensie, brandweer en in gevangenissen.

Geen toename leden

Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal leden van illegale motorclubs niet verder toeneemt. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) schrijft dat toe aan de aanpak van motorbendes. Zo werd de Bandidos Motorcycle Club in december door de rechter in Utrecht verboden, al loopt dat hoger beroep nog. Een soortgelijke zaak tegen motorclub Satudarah is nog gaande. Hierin wordt maandag uitspraak gedaan.



Ook opvallend is dat het landschap van de motorbendes lijkt te versnipperen. Zo komen er zogenoemde ‘supportclubs, brotherhoods en boxingclubs’ op. Zij knappen 'het vuile werk op' voor de bendes, zodat deze zelf buiten beeld blijven.



Vaak verdwijnen deze clubs even snel als dat ze zijn opgericht. Vooral No Surrender en Satudarah zijn de afgelopen tijd sterk uitgebreid naar het buitenland. Zo kunnen ze, vermoeden de onderzoekers, beschikken over een internationaal crimineel netwerk.