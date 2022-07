Ambtenaren hielpen zware criminelen aan valse identiteit met ‘gekloonde’ paspoorten

Wereldpri­meur in Assen: proef met ‘fossiel­vrij’ asfalt

Voor het eerst in Nederland en voor zover bekend zelfs voor het eerst in de wereld is 100 procent ‘fossielvrij’ asfalt aangebracht. Het is het meest vergaande in een reeks initiatieven om aanleg en onderhoud van wegen en fietspaden duurzamer te maken.

21 juli