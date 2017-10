Ambulance komt vaker te laat bij spoedmelding

Bij spoedritten moeten ambulances in 95 procent van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse zijn. Slechts 3 van de 25 ambulancediensten wisten vorig jaar die landelijke norm te halen. Meer dan 41.000 ambulances kwamen te laat in een noodsituatie. Dat is 1.500 gevallen meer dan in 2015.



Vakbond FNV, die vandaag een alarmerend rapport uitbrengt over de problemen bij ambulancediensten, wijt de stijging aan een structureel personeelstekort. ,,Omdat er te weinig personeel is, vallen regelmatig ambulancediensten uit. Daardoor duurt het langer voor een beschikbare ambulance ter plaatse is'', zegt bestuurder FNV Zorg en Welzijn Fred Seifert.



De vakbond spreekt van een leegloop bij ambulancediensten. Volgens Seifert zijn veel ambulancemedewerkers als verpleegkundige gaan werken in een ziekenhuis. ,,Daar zijn de tijden regelmatiger en de lonen hoger.'' Ook kiezen veel ambulancemedewerkers voor een uitzendcontract, omdat dat beter betaalt. Seifert pleit voor hogere lonen om meer vaste banen te creëren.