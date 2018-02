Ambulancebroeder: Wij rijden ons suf door overdaad aan 112-bellers

Na onderzoek en geruststellende woorden rijden we voor het volgende 'spoedgeval' het centrum van de stad in. Daar heeft een vrouw van middelbare leeftijd zich verstapt bij het verlaten van haar auto. Haar man die achter het stuur zat, is omgelopen en bekijkt de dikke pijnlijke enkel van zijn echtgenote. Ze kan er niet goed meer op staan. Ook hier zijn het omstanders die de man aanbieden om een ambulance te bellen om voor de zekerheid een foto te laten maken op de spoedeisende hulp. Hup, daar gaan we weer!



In de namiddag rijden we naar een Engelse toerist die te veel gedronken heeft en verminderd aanspreekbaar zou zijn. Ter plaatse aangekomen zien we iemand die inderdaad naar drank stinkt en zichzelf en het trottoir heeft ondergekotst. Hij wordt omringd door vrienden en kijkers. ,,Hij heeft te veel gedronken'', wordt ons verteld. De Engelsman is niet gevallen, maar kan niet verder lopen. Ook hier gaan we na geruststellende woorden weer verder. Wij adviseren een taxi te bellen.