Amerikaanse ambassadeur moet op de blaren zitten na WK-verlies en deelt gratis oliebollen uit

De ambassadeur stond in de vroege ochtend al bij de kraam vanwege de weddenschap met de Nederlandse ambassadeur in Washington DC, André Haspels. Die was er vrij zeker van dat Nederland de voetbalwedstrijd tegen de VS in Qatar zou winnen. Hij had Duggal via Twitter uitgedaagd: ‘Als Amerika wint, ga ik donuts uitdelen in DC’s Dupont Circle. En als Nederland wint, ga jij oliebollen uitdelen bij Den Haag Centraal.’ En zo geschiedde.