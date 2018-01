Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra 'back in Holland'

Bonnes huisgekweekte bananen brengen boomkwekers in beroering

20:56 Hij is een sensatie op het forum Palmvrienden.net, waar ze maar niet uitgesproken raken over de bijzondere en unieke prestatie van Bonne Wielinga (36) uit Maastricht. Hij kreeg voor elkaar wat volgens het forum van de exotische kwekers tot nu toe niemand is gelukt, eetbare volgroeide bananen kweken in je eigen woonkamer, dwars door de koude Nederlandse winters heen.