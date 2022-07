Amerikaanse kandidaat-ambassadeur wil Groningse gaskraan weer opendraaien ‘als dat nodig mocht zijn’

De Amerikaanse Shefali Razdan Duggal, die in de race is om ambassadeur in Nederland te worden, ziet ons land graag de gaskraan in Groningen opendraaien. Dat deelde ze in een hoorzitting met de Amerikaanse Senaat, die moet beslissen of ze daadwerkelijk aangesteld wordt als ambassadeur.