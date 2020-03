Amerikaanse verkiezingen en Utrecht-Ajax in Ochtend Show to go

Politiek verslaggever Edwin van der Aa vertelt over het nieuwe rampenplan van het kabinet voor als het coronavirus massaal uitbreekt. Verslaggever Mark van Assen is in Turkije en praat ons bij over de vluchtelingensituatie aan de Turks-Griekse grens.



We praten met misdaadverslaggever Yelle Tieleman over het proces rond de vermoorde advocaat Derk Wiersum, dat morgen start. Ook praten we met Ajax-watcher Freek Jansen over de halve finale van de KNVB Beker tussen Ajax en FC Utrecht.



We spreken ook met de populaire vlogger Dylan van Brummen, die een videoclip heeft uitgebracht waarin hij drillmuziek een positieve lading geeft. Ook te gast zijn obesitas-chirurg Ronald Liem en voormalig obesitaspatiënt Liesbeth Timmerman.