Amerikaanse zeearend Lady Maya gevangen in Goirle

In de afgelopen dagen is de vogel veelvuldig gespot in en rond Tilburg. Medewerkers van de Beekse Bergen probeerden het dier te lokken op verschillende plekken in Tilburg-Zuid. Ook vanmiddag nog. Rangers stonden klaar met een grote handschoen, met daarin een dood kuiken, dode muizen of ratten.



Na vijf dagen rondvliegen hapte Lady Maya rond 15.00 uur ineens toe. ,,Ze vloog meteen op haar verzorger af'', aldus een medewerker van de Beekse Bergen. De gouden greep bleek de wisseling van de tactiek van de verzorger. Hij holde de afgelopen dagen steeds achter verschillende tips aan. Vandaag besloot hij op één plek in Goirle te blijven: daar waar Maya in de afgelopen dagen veel is gezien.



De vogel is gevangen en in een busje terug naar de Beekse Bergen gebracht. Ze verkeert in goede gezondheid.