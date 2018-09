Amerikanen onder de indruk: Daan (17) bouwt WTC-torens na in garage

‘Driekwart Nederlan­ders gelooft niet in koopkracht­be­lof­te kabinet’

8:53 Het vertrouwen in de koopkrachtcijfers van het kabinet is laag. Hoewel uit de vorige week uitgelekte Miljoenennota blijkt dat 96 procent van de Nederlanders erop vooruit gaat, gelooft 77 procent daar niet in. Slechts 17 procent heeft er wel vertrouwen in dat zij in 2019 meer te besteden hebben.