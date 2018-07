'Amfibische rondvaartboot VS zou hier nooit het water in mogen'

Dierenpoli­tie vindt 250 knaagdie­ren op 6 vierkante meter

16:36 Een fokker van onder andere konijnen en cavia's in het Overijsselse Nijverdal is na meerdere officiële waarschuwingen van de politie wederom in de fout gegaan. De landelijke Dierenbescherming en Dierenpolitie Twente troffen afgelopen week bij een hercontrole 250 knaagdieren op een oppervlakte van amper 6,4 vierkante meter aan.