Amin maakt jacht op gestolen fiets en belandt in bizarre situatie: ‘Hij had een pistool’

Juf slaat alarm over kwart van haar nieuwe leerlingen: ‘Ze komen in een luier’

Kinderen van 4 met een luier om, die niet zelf hun jasje kunnen aantrekken en vaak geen Nederlands spreken. Schooldirecteur Sharon Schouwenaar van basisschool De Springplank in Leidschendam slaat alarm over de situatie van haar leerlingen. ,,Er is nu hulp aan de ouders nodig.”

7:30