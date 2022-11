Amnesty: recht op demonstreren staat onder druk

Het recht om te demonstreren staat in Nederland meer en meer onder druk. Tot die conclusie komt Amnesty International in een nieuw rapport. Nu kunnen niet aangemelde demonstraties worden bestraft, maar dat is in strijd met de mensenrechten. Amnesty pleit voor een verandering van de wet.

De afgelopen jaren is het aantal demonstraties flink toegenomen. Maar hoewel de meeste protesten vreedzaam verlopen, worden ze toch vaak ingeperkt door gemeentes. Ze worden te vaak gezien als een veiligheidsrisico in plaats van een mensenrecht, concludeert Amnesty. ,,Juist nu in een tijd van toenemende maatschappelijke spanningen is het van groot belang ervoor te zorgen dat iedereen die vreedzaam wil demonstreren ruim baan krijgt, ongeacht de inhoud van het protest”, stellen de opstellers van het rapport.

Gebrek

Volgens Amnesty is er bij gemeentes onvoldoende kennis over wat er nu wel en niet onder demonstratierecht valt. Gemeenten beperken demonstranten in hun recht om te demonstreren. Ze zien demonstraties te vaak in de eerste plaats als een potentieel risico voor de openbare orde. Dit is in strijd met de mensenrechten. Lokale overheden zouden demonstraties juist moeten faciliteren en ze beschermen tegen bedreiging en geweld door anderen. Dat geldt ook voor demonstraties die aanstoot of enige overlast geven.

Volgens Amnesty zijn demonstraties juist een mogelijkheid om misstanden aan de kaak te stellen en hebben ze ook veel draagvlak. Een meerderheid van de Nederlanders (54%) vindt dat ze nodig zijn voor verandering, blijkt uit een opiniepeiling die in opdracht van Amnesty is uitgevoerd. Bovendien vindt zeven op de tien mensen dat iedereen vrij moet zijn om ergens te demonstreren. Vier jaar geleden was dat nog maar 58%.

Amnesty wil dat de wet openbare manifestaties wordt aangepast. Nu kunnen niet aangemelde demonstraties worden bestraft, maar dat is in strijd met de mensenrechten. Ook wordt er nu teveel gedacht aan de gevolgen voor het verkeer.