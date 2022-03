Amnesty spant kort geding aan tegen Viruswaarheid-jurist om foto Willem Engel

In strijd met merkrecht

De acties van Pols zijn volgens Amnesty in strijd met de merkrechten op de naam en de auteursrechten van het logo. Pols, die als jurist regelmatig Engel bijstaat, is een van de verspreiders van de afbeelding online. In kleine letters onderaan de afbeelding is te lezen dat de uiting een oproep is aan Amnesty International om in actie te komen tegen mensenrechtenschending in Nederland.