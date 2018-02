Amnesty wil dat politie per direct stopt met taser

Vier politieteams testen de taser sinds 1 februari vorig jaar, om te bezien of het stroomstootwapen breed beschikbaar moet komen voor agenten. Uit een tussenrapport stijgt een ontluisterend beeld op, aldus Amnesty, omdat het wapen vaak wordt gebruikt in situaties die dat niet rechtvaardigen.



Zo blijken agenten mensen te taseren die geen bedreiging vormen, zoals mensen die ongewapend of geboeid zijn of in een politiecel of separeerruimte van een ggz-instelling zitten. Ook worden veelvuldig stroomstoten direct op het lichaam uitgedeeld, terwijl de fabrikant waarschuwt voor de ernstige risico's daarvan, zoals een verhoogde kans op overlijden bij verwarde personen en mensen met astma of hartklachten.