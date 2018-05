Amsterdam deelt extra gebiedsverboden uit voor Dodenherdenking

No Surrender-lid vast na vondst explosie­ven: 'Dit is zware criminali­teit'

14:39 In een loods van een boerderij in het Brabantse Steenbergen zijn gisteravond zware explosieven gevonden. De bewoner en een 48-jarig lid van motorclub No Surrender zijn opgepakt, meldt de politie. In het pand lagen verder nog honderden patronen voor zware automatische vuurwapens en munitie voor een raketwerper.