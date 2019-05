Amsterdam legt varen aan banden

UPDATE Ruim 20.000 examen­klach­ten, helft over havo wiskunde A

21:20 Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) had het er op de eerste dag van de eindexamens meteen maar weer druk mee. In totaal kwamen tot 21.00 uur ruim 20.000 klachten binnen, waarvan ongeveer de helft ging over in het vak wiskunde A voor de havo.