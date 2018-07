Amsterdam UMC stopt onderzoek na overlijden negentien baby's

Celstraf­fen tot 14 jaar voor nepagenten die overval pleegden

15:22 Twee mannen die verkleed als agenten een gewelddadige woningoverval hebben gepleegd, moeten tot veertien jaar de cel in. De rechtbank in Maastricht veroordeelde een 41-jarige man uit Heerlen en een 29-jarige man uit Kerkrade vandaag voor onder meer een gewapende overval in Landgraaf in 2016. Een bewoner raakte hierbij zwaargewond.