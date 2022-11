Amsterdam verplaatst betoging met complotdenker David Icke uit vrees voor ‘wanordelijkheden’

,,In Amsterdam en daarbuiten is maatschappelijke onrust ontstaan over de komst van Icke naar de demonstratie. Op dit moment zijn drie tegendemonstraties aangemeld die in de buurt van de demonstratie Samen voor Nederland een tegengeluid willen laten horen”, meldt de gemeente Amsterdam, die vreest voor ‘wanordelijkheden’.

Onder andere het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft al een tegendemonstratie aangekondigd. Op het Museumplein is meer overzicht dan op de Dam, er zullen minder toevallige omstanders voorbijkomen die in een mogelijke grimmige sfeer terecht komen en is het voor de politie makkelijker om op te treden.

,,Mocht Icke niet naar Nederland of Amsterdam komen dan handhaaft de driehoek de aanwijzing tot verplaatsing, omdat het mogelijk is dat hij via een videoverbinding de demonstratie alsnog toespreekt”, aldus de gemeente. ,,Ook dan zijn wanordelijkheden te verwachten en is de Dam als locatie voor de demonstratie te risicovol.”

Niet eens

Samen voor Nederland heeft aan de gemeente laten weten geen goede herinneringen aan het Museumplein te hebben en het niet eens te zijn met de beslissing van de gemeente. ,,Wij hebben geen goede herinneringen aan het politiegeweld op het Museumplein,” zegt Frank Ruesink, een van de organisatoren. Hij doelt daarmee op de confrontaties tussen demonstranten en politie in coronatijd op het plein. ,,Wij beraden ons op verdere stappen en sluiten daarbij ook de gang naar de rechter niet uit. En anders kunnen wij altijd nog gaan koffie drinken,” aldus Ruesink.

SvN schrijft verder in een persbericht dat ‘het hoogste doel van de demonstratie nog steeds fier overeind staat en dat is een massale, waardige en veilige vredesdemonstratie voor iedereen’.

Reptielentheorie

De demonstratie ligt al paar weken onder een vergrootglas. David Icke is één van de verspreiders van de reptielentheorie, die neerkomt op een wereldwijde samenzwering waarbij machthebbers kwaadaardige reptielen zijn, een verhaal met antisemitische wortels. Het CIDI riep op geen podium te bieden aan Icke vanwege zijn ‘antisemitische theorieën en het ontkennen van de Holocaust’.

Burgemeester Halsema zit al enige tijd met de demonstratie in haar maag. Eerder liet ze al weten dat de waardigheid van het monument op de Dam in het geding is als Icke spreekt door zijn eerdere antisemitische uitspraken. Ze vindt in haar verzet steun bij justitieminister Dilan Yeşilgöz, die eerder uithaalde naar FVD-leider Thierry Baudet en Kamerlid Gideon van Meijeren, die de antisemitische complottheorieën van Icke volgens haar ‘salonfähig’ maken.

De Amsterdamse Driehoek vroeg daarom aan de IND of het mogelijk is om David Icke aan de grens te weren. De IND kan namelijk iemand de toegang tot Nederland weigeren, maar dat gebeurt alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als zijn komst een bedreiging is voor de openbare orde of nationale veiligheid. Het is tot dusver nog onduidelijk of het IND aan die wens van de Driehoek gaat voldoen.