Amsterdammer (49) zat achter mislukte kunstroof Zaans Museum en overval op Van Gogh Museum

De man die zich bij de politie meldde, zou in 2002 ook betrokken zijn geweest bij een overval op het Van Gogh Museum waarbij twee schilderijen werden geroofd. De politie doet nog onderzoek naar een tweede verdachte en geeft verder aan momenteel geen nadere informatie te verstrekken over de zaak.

Puur amateurisme

De kunstroof stond bol van het amateurisme, constateerde kunstdetective Arthur Brand al eerder in deze krant: ,,Niets wijst erop dat we hier te maken hadden met doorgewinterde criminelen.” Het tweetal besloot hun overval op klaarlichte dag uit te voeren, toen er al veel toeristen in het museum aanwezig waren. Om juist op dat moment een gewapende overval te willen plegen op een museum is zeer, zéér ongebruikelijk, zegt Brand. ,,Iedereen loopt daar met camera’s in de aanslag, die gasten liepen als het ware een film in. Er zijn vast heel mensen die beelden hebben van de overvallers.” Als vermomming droegen zij een pruik.