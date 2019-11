Amsterdammer voor rechter gesleept om tandartsrekening van 5 cent

Fred Bloem, financieel directeur van Infomedics, is op de hoogte van de zaak en zegt geschrokken te zijn. ,,We sturen jaarlijks zo’n 35 miljoen nota’s en werken met een stuk of 7500 zorgaanbieders, dus ik kan niet uitsluiten dat er dan weleens wat misgaat. Maar dit had natuurlijk niet mogen gebeuren.”



Hij bevestigt dat er wordt gewerkt met een automatisch proces. ,,In ons systeem worden nota’s met lage bedragen normaal gesproken automatisch afgeboekt. Er zit een grens in: onder de 25 euro sturen we nooit een dagvaarding. Eigenlijk moet dit dus helemaal niet mogelijk zijn.”



Waarom het nu dan toch is misgegaan, weet hij nog niet. ,,Dat zijn we aan het uitzoeken. We overleggen met onze deurwaarder om te kijken waar de fout is ontstaan.” Contact met de Amsterdammer heeft hij nog niet gehad. ,,We moeten aan de hand van het vonnis eerst uitzoeken welke debiteur het betreft. Maar zodra we dat weten, nemen we uiteraard contact met de persoon op.”