Amsterdams restaurant sluit kort na krijgen Michelinster

‘We zijn allemaal intens teleurgesteld. We hebben heel hard gewerkt, maar hebben het tij niet meer kunnen keren na de coronaperiode en de uiteindelijke ongeschiktheid van onze locatie. Dat we op de valreep deze prachtige waardering ontvingen voor het restaurant waar we allemaal zo in geloven, maakt het extra complex’, aldus Koster in een persbericht.

Vanderveen opende in 2018 de deuren. ‘We besloten om er een informeel fine dining-restaurant van te maken en trokken George Kataras aan als chef de cuisine en Mohamed Aous als sommelier. Vol ambitie, mooie plannen en na de eerste goede reacties, kwamen we al snel in de lockdowns terecht’, aldus Koster.

Na de covidperiode wisten gasten het restaurant volgens Koster weer te vinden en werd de ‘focus op puurheid, smaak, ambacht en ontspannen sfeer’ gelegd. De vinylcollectie die in het restaurant werd gedraaid, droeg daaraan bij. ‘Relaxed, bruisend en cool: Vanderveen heeft het allemaal’, concludeerde Michelin in zijn beoordeling.

Volledig scherm Een lijst van Belgische restaurants met een Michelin-ster bij de presentatie van de nieuwe gids, eerder dit jaar. © Belga

Lyrisch

Culinair recensent Mara Grimm van Het Parool was in februari ook lyrisch over het restaurant. Ze gaf het een 8,5, hoewel ‘de goedgekozen muziek extreem zacht staat en het allemaal formeler gaat dan je hier zou willen’. Over het eten schreef ze: ‘Bij Vanderveen wordt zo steengoed gekookt dat we weer even heel zeker weten: fine dining is nog lang niet dood.’

Nu gaat het restaurant toch dicht. ‘We zijn ingehaald door de tijd en de problemen vanuit de coronaperiode. Ons topteam moet nu op zoek naar nieuwe plekken om hun culinaire ambities waar te maken en gastvrijheid te uiten. We kijken desalniettemin met trots terug op de afgelopen jaren’, aldus Koster. Het restaurant is nog tot 20 mei open, gasten die een reservering voor daarna hebben, worden persoonlijk benaderd.

Vanderveen was in april een van de zeventien nieuwe restaurants in Nederland die een Michelinster kregen en een van de drie in Amsterdam. Ook Bistro de la Mer en Coulisse kregen toen voor het eerst een ster. In totaal telde Amsterdam (met Amstelveen meegerekend) twintig restaurants met één ster, dat wordt er nu dus één minder. Ook zijn er zes restaurants met twee sterren in de stad.