Amsterdams studentencorps biedt excuses aan voor structureel geweld

De mannelijke aspirant-leden van het Amsterdamse studentencorps, ASC/AVSV, werden in de periode van 2017 tot 2021 hardhandig onthaald op hun nieuwe disputen, blijkt uit onderzoek van advocatenkantoor De Roos & Pen. In de herendisputen werden nieuwkomers structureel onderworpen aan fysiek geweld tijdens hun ontgroening. Ze werden geschopt, geslagen en gestompt.

Zo vond het advocatenkantoor geen enkel herendispuut waar nooit geweld werd gebruikt tegen de ‘aspiranten’. In enkele mannenhuizen was het zelfs gebruikelijk om een datum te prikken waarop de nieuwelingen in elkaar werden geslagen. Daarbij kon het er volgens de vereniging hard aan toe gaan: het geweld leidde in ieder geval tot striemen, kneuzingen en hersenschuddingen. Sommige nieuwkomers liepen mank na hun mishandeling.

In een brief aan de leden biedt de vereniging zaterdag excuses aan voor het stelselmatige geweld van de afgelopen jaren. ,,De omvang, ernst en aard van de vele misstanden hebben ons geschokt. We willen onze excuses aanbieden aan iedereen die heeft geleden onder de kennismakingstijd van onze vereniging in voorgaande jaren. Het is duidelijk dat onze verenigingscultuur verrot was.”