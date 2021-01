Amsterdamse criminelen wilden ‘Noffel’ liquideren in Berlijn: ‘Hij moet dood, dood, dood’

OM: ‘Noffel’ heeft leven te danken aan falen moordcom­man­do

25 juni Justitie denkt, vooral aan de hand van onderling berichtenverkeer, minutieus te kunnen aantonen hoe een groepje beruchte Amsterdamse criminelen in 2015 bezig was rivaal Naoufal ‘Noffel’ F. te liquideren in Berlijn.