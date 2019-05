Amsterdamse horeca beducht voor komst ‘duizenden’ voetbalfans

Cafés in Amsterdam houden hun hart vast voor de grote supporterstoeloop die verwacht wordt bij de wedstrijd Ajax-Tottenham Hotspur. De clubs spelen vanavond in de Johan Cruijff Arena de halve finale van de Champions League. ,,Veel horecazaken zijn zenuwachtig", zegt Pim Evers van de Amsterdamse tak van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

,,We hebben gehoord dat er duizenden Britten onderweg zijn, maar we weten niet of dat er een paar duizend zijn of tienduizenden. We weten dus niet waar we ons op moeten voorbereiden. Boze supporters zijn niet leuk. Ik hoor van zaken dat ze beveiligers hebben ingehuurd", aldus Evers.

Terughoudendheid

Hij hoopt dat de politie en de ME terughoudend zullen zijn met ingrijpen tijdens de 'entrada', de massale sfeeractie die de supporters van Ajax willen houden in het Arenapark. ,,Hard ingrijpen is meestal geen goed idee", zegt Evers, verwijzend naar de entrada voorafgaand aan Ajax-Juventus vorige maand.

Daarbij trad de ME hard op met waterkanonnen. De supporters - van wie er 140 werden opgepakt - spraken van onnodig machtsvertoon. De veiligheidsdriehoek beloofde een onderzoek.

Alcoholverkoop