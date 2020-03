Amsterdamse ontwerpster werkt met wereldsterren: 'Het gaat razendsnel'

CORONAVIRUS LIVE | Eerste Nederland­se virusdode: 86-jarige man in Rotterdam overleden

11:33 Een 86-jarige Nederlandse man is overleden aan de gevolgen van een besmetting met nieuwe coronavirus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De vijftien Nederlanders die vastzaten in een hotel op Tenerife waar het coronavirus was vastgesteld, zijn terug in Nederland. De grootste Europese brandhaard ligt op dit moment in Noord-Italië, maar ook in België en Nederland stijgt het aantal besmettingen. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.