Amsterdamse rapper (22) na celstraf voor ontvoering opnieuw gepakt met wapens en veel geld

Nog geen anderhalf jaar na zijn veroordeling voor zijn rol bij de ontvoering van een vrouw en haar dochtertjes, is Nathaniël O. (22) uit Amsterdam gearresteerd voor het bezit van een aanvalsgeweer en zeven pistolen, plus het witwassen van meer dan een ton.

Op 17 mei 2022 blijkt de politie een grote shopper te hebben gevonden met daarin het automatische aanvalsgeweer, de zeven pistolen en munitie. O. zit sindsdien vast voor dat wapenbezit plus het witwassen van twee Rolexen, een gouden ketting, een Louis Vuitton-tas, ruim 116.000 euro aan contanten, 68 Google Pixel-smartphones en een Ford Fiësta.

De wapens zouden verborgen zijn geweest onder het bed in een voornamelijk door hem gebruikte slaapkamer in het huis van zijn halfzus in Almere. Nadat Nathaniël O. door een arrestatieteam was opgepakt, probeerde zij volgens justitie de wapens en andere spullen in veiligheid te brengen. Maar de politie, die bij haar huis stond te posten, kon haar op tijd tegenhouden.

In de tas met wapens, op het bed en in een doos lagen pakken geld en daarbij een geldtelmachine. Op de wapens is dna van O. aangetroffen, en ook op de shopper zat zijn dna. De politie vond ook drie zogeheten jammers waarmee communicatie kan worden platgelegd.

Daarnaast werd in zijn telefoon een foto gevonden waarop O. poseert met een aanvalsgeweer.

Videoverbinding

Op de eerste inleidende zitting in zijn zaak, die O. via een videoverbinding volgde vanuit het huis van bewaring, memoreerden de officieren van justitie dat hij officieel ‘leeft van een heel magere uitkering’. Ze zijn ervan overtuigd dat hij over de wapens, het geld en de dure spullen beschikte.

Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers hield de rechtbank voor dat de wapens van anderen konden zijn. ,,Mijn cliënt verkeert in de rapscene. Daar hoort blingbling bij en soms wapens, maar het is niet gezegd dat mijn cliënt wist van die wapens onder dat bed.” Zelf ontkende O. van de wapens te hebben geweten. ,,Ik wist echt niet dat er wapens waren in mijn zus haar woning. Ik heb wel een vermoeden van wie die wapens zouden kunnen zijn, maar ik denk dat u begrijpt dat ik dat niet kan zeggen om niet in de problemen te komen. Ik heb de wapens niet vastgehad.”

Nathaniël O., in het wereldje ook bekend als ‘B12’, behoort tot de gangsterrapformatie Zone 6 uit Holendrecht, waarvan Joël H., bekender als Joey AK, de frontman is.

Ontvoering

Samen met Joey AK en enkele anderen werd O. eind 2020 veroordeeld voor het ontvoeren van een vrouw en haar dochtertjes van 3 en 7 jaar. Bij de ontvoering zou de vrouw door Joey AK met een vuurwapen op haar hoofd zijn geslagen en zijn overgoten met heet water. O. had al een strafblad met celstraffen voor onder meer wapenbezit.

De rechtbank houdt hem in de cel omdat er vooralsnog voldoende sterke aanwijzingen worden gezien dat de wapens van hem waren. ,,Het gaat om zware wapens, veel wapens.” Ook zijn eerdere, steeds zwaardere veroordelingen spelen mee, en de inschatting van de Reclassering dat het risico groot is dat hij na vrijlating weer de fout in zal gaan.

Op 18 november volgt nog een inleidende zitting; op 15 december staat de inhoudelijke behandeling van het proces op de agenda.