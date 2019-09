Analyse: Rechtsstaat gaat nieuw, donker tijdperk in na moord op advocaat

De moord, gisterochtend rond half acht in Amsterdam-Buitenveldert, dreunt in heel Nederland na. Spoedberaad op het ministerie van Justitie, een verbijsterde premier Rutte, collega-advocaten in tranen, spontane herdenkingen in rechtbanken.

Het politieonderzoek is nog volop gaande, maar het heeft er alle schijn van dat de kogels hem troffen omdat hij kroongetuige Nabil B. juridisch bijstond, die tegen moordverdachte Ridouan Taghi verklaarde. En dat, nota bene, nadat B.’s broer ook al was vermoord.

Een advocaat die wordt gedood door zijn werk, is een trieste primeur. ,,Een ongekende overschrijding van de grenzen van de rechtspraak’’, aldus minister Ferd Grapperhaus (Justitie).

Nu rijst de vraag of Wiersum beveiligd had moeten worden. Maar dat was nu juist, tot dusverre, zeldzaam in de rechtspraak.

Het land waarin de premier nog op de fiets gaat

Advocaten bewegen zich doorgaans onbewaakt door het leven. Net als officieren van justitie. Rechters ook. Nederland is, of was, nog altijd het land waar de premier op zijn fiets naar het werk gaat. Die maandagochtend steeds exact dezelfde route naar van zijn werkkamer naar een ministerie loopt voor wekelijks overleg. Die in dezelfde koffietent steevast een cappuccino afrekent.

Nu dan toch een de advocaat van een kroongetuige is gedood, ziet de rechtspraak zich voor nieuwe dilemma’s gesteld.

Want wie durft nog kroongetuige te worden? Welke advocaat durft die bij te staan? Welke aanklager pakt een liquidatiebende aan? Kan een rechter onbelast vonnissen?

,,Dit zijn gewoon mensen die hun werk doen’’, fulmineerde minister Ferd Grapperhaus (Justitie) daarom. ,,Dit is een aanslag op de hele rechtsstaat. Walgelijk. Dit mag niet gebeuren in ons land.”

Toch weet de minister als geen ander dat de onderwereld de afgelopen jaren juist haar greep op de bovenwereld verstevigde.

Burgemeesters bedreigd

Maar liefst een kwart van alle burgemeesters wordt inmiddels bedreigd door criminelen, constateerde het ministerie van Justitie. Het bleken onverhulde pogingen om het ‘lokaal bestuur te beïnvloeden’. Sterker: het werk werd hun soms ronduit onmogelijk gemaakt.

In 2017 moest de locoburgemeester van Emmen onderduiken in Engeland, omdat hij motorclub No Surrender aanpakte. Haarlems burgemeester Jos Wienen moest maandenlang vanuit een safehouse werken na bedreigingen. Een ‘brutale aanval de democratie’, werd het genoemd.

Als Wiersum is gedood omdat hij een kroongetuige hielp, is dat een unicum in ons land. Er waren aanslagen op gerechtsgebouwen, net als op de redactie van De Telegraaf, maar nooit met dodelijke afloop.

Rammelen aan de poort van de bovenwereld

Criminele groepen rammelen al langer aan de poort van de bovenwereld. Het huidige kabinet tuigde om die reden een ondermijningsfonds van 100 miljoen op om witwaspraktijken aan te pakken, net als ‘excessief geweld in de openbare ruimte’, bedreigde burgemeesters en corruptie. Het is, bevestigde het kabinet, een ‘bedreiging voor onze rechtsstaat’.

Maar enige greep op die dreiging lijkt er nog niet te zijn. Vorige maand nog bleek uit onderzoek dat drugsdealers in Amsterdam ‘nagenoeg vrij spel hebben’. Bij de overheid zou het ontbreken aan ‘kennis, regie en uithoudingsvermogen’ om criminelen te dwarsbomen.

Politie en justitie gruwelen ervan, maar steeds vaker krijgen zij voor de voeten geworpen dat er sprake zou zijn van een narcostaat, waarop de overheid geen greep zou hebben.

De moord op Wiersum lijkt daar een nieuw bewijs van. Ook politiekorpschef Erik Akerboom gaf gisteren toe dat de ‘brute’ moord toont dat een ‘nieuwe grens is overschreden’. En hij moet droef – een tikje machteloos zelfs – constateren dat ‘nu ook mensen die gewoon hun werk doen niet meer veilig lijken’.

Het Italië van de jaren 90

Een vergelijking met Italië in de vroege jaren 90 dringt zich op, toen de maffia de Italiaanse onderzoeksrechter Giovanni Falcone doodde met een bomaanslag. Net als diens opvolger Paolo Borsellino, eveneens als vergelding voor een rechtszaak tegen de Cosa Nostra.

Ook in Nederland werden officieren van justitie de afgelopen jaren nu en dan beveiligd, zoals aanklager Sabine Tammes in het proces tegen de Tattoo-killers, een eskader dat moordde op bestelling. Of zoals officier van justitie Koos Plooij, die driemaal lange tijd met beveiligers door het leven moest. Dezelfde Ridouan Taghi tegen wie Nabil B. getuigde, overwoog Plooij ook te laten liquideren, bleek vorig jaar uit onderschepte berichten. Plooij moest ‘slapen’, straattaal voor dood. Plooij werd uiteindelijk niet getroffen, het bleef bij de overweging.

Dat criminelen niet schromen de stap naar uitvoeren te maken, is gisteren wel gebleken.