'Andy' S. en twee medeverdachten vast voor liquidatie broer kroongetuige Nabil B.

De politie heeft drie verdachten aangehouden voor de liquidatie van de broer van Mocro Maffia-kroongetuige Nabil B., donderdag in Amsterdam. Het gaat om de vermoedelijke schutter en twee vermeende handlangers. Eerstgenoemde is volgens Het Parool Shurandy S. (41) beter bekend als 'Andy'.

Hij werd gisteravond aangehouden in Hilversum. Dat gebeurde op basis van een DNA-match tussen sporen gevonden op de plaats delict en beelden van bewakingscamera's waarop hij 'haarscherp' te zien zou zijn geweest. Nader onderzoek door de regionale recherchedienst leerde dat S. verbleef in een woning in Hilversum.

'Dit kwam overeen met de resultaten uit onderzoek naar de gestolen Seat Leon (vluchtwagen schutter). In eerdere berichtgeving was al bekend gemaakt dat dit voertuig had rondgereden in ‘t Gooi. De kentekenplaten op de aangetroffen Seat waren vervalst. De auto met het originele kenteken rijdt derhalve nog rond', aldus de politie in een via Twitter verspreid persbericht.

'Antilliaanse criminelen'

S. was volgens Het Parool wel bekend bij de politie, maar niet voor zware misdrijven. 'Bronnen in het criminele milieu linken hem aan criminelen van Antilliaanse origine uit Amsterdam-Zuidoost die van een reeks liquidaties worden beschuldigd, onder wie leden van de gewezen gangstarapgroep Green Gang.'

De op Curaçao geboren 'Andy' S. verbleef voor zo ver bekend voornamelijk in het Gooi en Almere. Hij zou in december 2016 iemand hebben mishandeld, door het slachtoffer te slaan en zijn vingers in de mond en keel van het slachtoffer te steken.

In november 2017, slechts zes maanden geleden, vernielde hij een auto. Een maand eerder, in oktober vernielde hij vier auto's, onder andere door een autospiegel kapot te maken. Of hij voor deze zaken werd veroordeeld is, is niet bekend, aldus Het Parool.

Rijswijk en Westland

De tweede verdachte, een 34-jarige man, werd afgelopen nacht aangehouden op de Rijksweg A13 ter hoogte van Rijswijk. Verdachte nummer drie, een 31-jarige man, is vanmorgen aangehouden in het Westland. De drie worden verdacht van wapenbezit en medeplichtigheid aan het dodelijk schietincident. 'De aangehouden verdachten zijn allen ingesloten en zitten in volledige beperkingen. Dat is de reden dat we op dit moment niet meer mededelingen kunnen doen", aldus de politie in een op Twitter verspreid persbericht.

Volledig scherm De kentekenplaten op de gestolen Seat Leon waren vervalst. © Politiefoto

Bewakingsbeelden

In het beletteringsbedrijf van Reduan B. nam de politie naar eigen zeggen beeldmateriaal van de bewakingscamera's in beslag. Op de beelden is de schutter volgens haar te zien. Het Openbaar Ministerie bevestigde dit gisteren al.

Het niet openbaar maken van de beelden, deed vragen rijzen bij een aantal misdaadverslaggevers. Zij vroegen zich hardop in de media af waarom politie en justitie de beelden niet onmiddellijk vrijgaven in het belang van een snelle aanhouding van de schutter en eventuele handlangers. Wouter Laumans, een van de auteurs van het boek Mocro Maffia, zei vanmorgen op NPO Radio 1 dat de niet verspreiding van de camerabeelden maar één ding kon betekenen: dat de politie al wist wie de schutter was.

De 41-jarige Reduan B. werd donderdag iets na 08.30 uur in zijn bedrijf doodgeschoten door een persoon die zich voordeed als sollicitant. Dit nadat een week geleden bekend werd dat zijn broer verklaringen heeft afgelegd tegen de zogeheten Mocro-maffia. Het is voor zover bekend voor het eerst in Nederland dat een familielid van een kroongetuige om het leven wordt gebracht.

Oudste broer

Na de ophefmakende liquidatie haalden tot de tanden toe gewapende agenten gistermorgen het gezin van de oudste broer van kroongetuige Nabil B. uit hun woning in een chique wijk van Den Haag gehaald. Ze werden op een geheim adres ondergebracht.

De 30-jarige Nabil B. uit Utrecht getuigt bij het Openbaar Ministerie over een reeks liquidaties in de Mocro-war in Amsterdam en Utrecht. Zelf wordt hij vervolgd voor medeplichtigheid aan de vergismoord op Hakim Changachi. Juist vanwege de dood van deze man stapte de Utrechter naar de politie. Hij kende het vergisslachtoffer en diens familie goed en kreeg spijt. Zijn stap is bijzonder omdat hij de eerste is die de zwijgcultuur doorbrak.