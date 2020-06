‘Angst is een emotie die ik ken, niet koester. Ik haat haar, ik schaam me ook voor haar’

De heuvels hebben, net als de wouden, namen hier. Achter het Kohlwald ligt de Hernnberg. Links daarvan de Ziegelsberg. Wat mooi is, zulke namen, namen überhaupt voor stukken bos, akkerland en heuvels, want dat betekent dat het landschap historie heeft. Je zult mij in Duitsland niet horen praten over schuldig landschap. Dat hebben we inmiddels achter ons gelaten. Maar een streek waar elke hectare een naam heeft, krijgt vanzelf meer reliëf in je beleving.