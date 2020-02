‘Angstcultuur in gevangenisziekenhuis heerst nog steeds’

De Inspectie Justitie en Veiligheid ligt opnieuw onder vuur. Vier vakbonden zeggen dat een recent rapport over het gevangenisziekenhuis in Scheveningen niet naar behoren is uitgevoerd. Ze eisen aanvullend onderzoek.

Binnen de bajesziekenhuis zou sprake zijn van een angstcultuur onder het personeel, maar dat was niet de conclusie van de Inspectie Justitie en Veiligheid. In januari rapporteerde de controledienst dat er ‘voldoende aandacht’ zou zijn voor de ‘fysieke veiligheid van personeel en gedetineerden’. Voor vervolgonderzoek zag de Inspectie ‘geen aanleiding’.

Volgens vakbonden FNV Justitie en Veiligheid, CNV Publieke Zaak, Justitievakbond Juvox en de CHMF rammelt het rapport echter. Klachten die direct aan de inspectie zijn geuit zijn volgens hen niet in de rapportage terecht gekomen.

Quote Medewer­kers spreken tegen ons nog steeds van een angstcul­tuur Yntse Koenen, FNV Justitie en Veiligheid

De vakbonden willen daarom dat een andere instantie de sociale veiligheid in het Scheveningse gevangenisziekenhuis onder de loep neemt. ,,De Inspectie J en V is er niet op ingericht om zulke klachten te onderzoeken”, aldus vakbondsbestuurder Yntse Koenen van de FNV. Klachten over bejegening, omgangsvormen en dergelijke horen afzonderlijk onderzocht te worden.

De klacht over de Inspectie komt bovenop die vorige week wereldkundig werden. Deze krant berichtte dat zeven klokkenluiders klachten hadden ingediend over de Inspectie J en V. Het instituut zou rapporten hebben gecensureerd onder druk van topambtenaren.

Steken laten vallen

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zei dat hij ‘geen enkele aanwijzing’ heeft dat er sprake was van ‘leugens of bedrog’. Wel beloofde hij de klachten van klokkenluiders uit te zoeken om daarna in debat te gaan met de Tweede Kamer. Ook in de meest recente rapportage, over gemelde misstanden binnen de Scheveningse gevangenismuren, heeft de Inspectie steken laten vallen, stellen de bonden.

Verschillende medewerkers van het Scheveningse gevangenisziekenhuis klaagden de afgelopen twee jaar over een gebrek aan veiligheid binnen de gevangenismuren. De klachten waren divers. Medewerkers repten van brandonveiligheid, gebrekkig cameratoezicht en bijvoorbeeld haperende portofoons. Bovendien heerst er volgens hen een angstcultuur binnen het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg, zoals de gevangenis officieel heet.

Na de reeks van klachten liet justitie de Inspectie J en V in mei 2019 een ‘oriënterend onderzoek’ uitvoeren. Deze maand rapporteerde de inspectie dat er niet zoveel mis lijkt te zijn: de angstcultuur zou iets zijn uit het verleden en wordt toegeschreven aan een organisatieverandering waar 10 van de 90 medewerkers moeite mee lijken te hebben.

Mond gesnoerd

De vakbonden vinden die conclusie niet terecht. ,,Medewerkers spreken tegen ons nog steeds van een angstcultuur. Het gaat om meer dan een nieuwe werkwijze. Ze voelen zich onveilig en ze vinden dat ze de mond wordt gesnoerd. Meerdere gevangenismedewerkers zijn om deze reden vertrokken”, aldus Yntse Koenen. ,,Ook zijn vier directeuren opgestapt. Dat roept vragen op.”

Volgens de vakbonden hebben gevangenismedewerkers vertrouwelijke gesprekken gevoerd met de Inspectie. ,,Daarin is ook over een angstcultuur gesproken. Maar van die gesprekken komt niets terug in de rapportage van de Inspectie. Wij kunnen als bonden niet beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een angstcultuur maar er zijn voldoende vragen onbeantwoord. Een onafhankelijk onderzoek is daarom gelegitimeerd.”

SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen wil ook over dit rapport opheldering van het kabinet. ,,Wij waren al langer bezorgd over deze Penitentiaire instelling, maar juist recent werd dus geprobeerd ons gerust te stellen met het inspectierapport. Het kan niet als hier dus ook iets niet in de haak is. We moeten op zulke rapportages kunnen vertrouwen. Het kabinet zal ook deze onder de loep moeten nemen.’’

Nieuwe commissie

De vakbonden hebben de hoop dat een nieuwe onafhankelijke Integriteitscommissie J en V de Scheveningse klachten kan gaan onderzoeken. De commissie, die bijna is geïnstalleerd, zal van buiten het ministerie opereren. Het bestuur is samengesteld door zowel justitie als de vakbonden en de ondernemingsraad van justitie.

Volgens de inspectie konden medewerkers direct of via mail contact opnemen met inspecteurs. Er zijn gesprekken gevoerd zonder derden erbij. ,,Wat daar is besproken, weten alleen de gesprekspartners zelf”, aldus een woordvoerder van de inspectie. ,,Uitspraken zijn in onze rapporten nooit te herleiden tot personen.”