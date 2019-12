Animal Rights toont beelden van dierenleed bij konijnenfokkers door heel Nederland

Arme kinderen presteren slechter op school, leraren stoppen met ‘pijnlijk’ kringge­sprek

6:55 Bijna tweederde van de basisschoolleraren heeft leerlingen in de klas die in armoede leven. Ze zien dat deze kinderen slechter presteren. Ook is 1 op de 5 leraren gestopt met kringgesprekken, omdat het ‘te pijnlijk’ is dat deze leerlingen tijdens hun weekenden of vakanties niets doen.