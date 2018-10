Anja (49): Vijftien fotoboeken heb ik voor mijn zoon gemaakt

Video ‘Ik heb nog zoveel te zeggen', zei Wim Kok voor zijn laatste operatie

27 oktober Vanmiddag is de nagedachtenis van de vorige week overleden Wim Kok eer bewezen met een herdenkingsbijeenkomst in het Concertgebouw in Amsterdam. Zoon Marcel: ,,‘Ik heb nog zoveel te zeggen', zei Wim voor zijn laatste operatie. Maar het leek een wedstrijd die zelfs Wim met zijn strijdlust niet kon winnen.’’