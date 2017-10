Anke slaat terug met campagne #zeghet tegen seksueel geweld

‘Ik pik dit niet meer!’

Seksuele intimidatie komt ook voor op straat, bij vrienden of op festivals. Vier vrouwen over hun vernederende ervaringen. Op het station in Rotterdam heeft vrijwel elke vrouw wel een verhaal.

Neem José. Ze ging zwemmen in Amstelveen. Nu vertelt ze hoe ze in het zwembad als volwassen vrouw in een hoekje werd gedreven door een stel jongens. ,,Die knullen kwamen met zijn allen op me af. Je kunt zo weinig doen als je op die manier wordt lastiggevallen, in het water. Ik ben er gauw uitgegaan. Het geeft een heel zuur gevoel, dat het zo kan gaan.’’

Op de Kruiskade in Rotterdam komt Berfin Dem (36) niet meer. ,,Ik ben er helemaal klaar mee. De ene man zit in de auto, de ander springt eruit en staat aan de andere kant. Dan proberen ze je naar binnen te praten, of te sleuren. Vooral in de zomer word ik daar heel veel lastig gevallen. Eén keer was ik het zo zat, ik werd woedend. Toen heb ik gezegd: ‘ja hoor, ik ga wel met je mee’. Ik pakte zijn hand en gooide de deur dicht. Toen die ertussen zat, ben ik weggelopen. Het is genoeg geweest, ook bij het uitgaan. Ik pik het niet meer.’’

,,Mam, jij hebt toch geen verhaal?’’ vraagt een dochter aan haar moeder. Dan begint de 62-jarige, die anoniem wil blijven, te vertellen. Hoe ze op de basisschool zat, op bezoek ging bij vriendinnetjes. ,,Ik was misschien negen jaar oud.’’ De man des huizes kwam naast haar zitten en stak zijn hand onder haar rokje. ,,Ik durfde niet weg te gaan, ik dacht: als ik de gang in ga, dan grijpt hij me. Het werd zo laat, dat mijn moeder kwam kijken. Ze was ongerust, ik ben gauw meegegaan. Ik heb het verteld, vroeg nog of ze het niet tegen mijn vader wilde zeggen. Hij heeft die man er nog op aangesproken. Met die meisjes mocht ik niet meer spelen. Ik mocht ze niets vertellen. Eigenlijk is er niks gebeurd, maar ik ben het nooit vergeten.’’

Nina Thiele (19) uit Bemmel heeft haar portie wel gehad. ,,Vooral op van die gratis festivals, dan word ik zo vaak in mijn kont geknepen. Toen het laatst weer gebeurde, draaide ik me om en gaf ik mijn belager de platte hand. Die jongen schold me uit voor kankerhoer. Als je er wat van zegt, krijg je al snel ruzie. Dan willen ze je voor schut zetten, zeggen ze dat je lelijk bent. Veel vriendinnen houden daarom hun mond. Ik niet. Ik vind dat de politie harder moet optreden.’’