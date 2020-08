Anna (42) verloor in een week haar broer, moeder en oom door corona: ‘Heb heel donkere periodes gehad’

Nuchtere Jan (70) was 20 jaar wijkagent op tippelzone in Utrecht, nu doet hij boekje open

9:00 Ex-wijkagent Jan Schoenmaker doet een boekje open over de twintig jaar die hij op de tippelzone in Utrecht werkte. Een relaas vol uitersten. Over kinderen op de achterbank, of die ene tv-presentator. Over mensenhandel en moord. Over drugs en doodsangsten. ,,Er stond een prijs op mijn hoofd.”