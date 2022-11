Annelies is gek op Grey's Anatomy en dus vroeg haar geliefde haar ten huwelijk in ziekenhuislift

Laatste redmiddel uit asielwetim­pas­se: Rutte moet VVD-frac­tie tekst en uitleg geven

Premier Mark Rutte is gesommeerd om morgen naar de VVD-fractievergadering te komen om tekst en uitleg te geven over de asielcrisis. De liberalen zien niks in de wet die gemeenten tot opvang van asielzoekers kan dwingen, die vandaag af had moeten zijn. Het is zeer ongebruikelijk dat de premier naar de fractievergadering van zijn partij wordt geroepen.

11:40