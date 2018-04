Anoniem door EU reizen kan binnenkort niet meer: alle gegevens opgeslagen

De Tweede en Eerste Kamer moeten nog stemmen over het wetsvoorstel. De zuiderburen zijn al een stukje verder. Zij presenteerden vandaag hun zogenaamde Passenger Information Unit, die alle gegevens gaat verzamelen. ,,Dat wij er zo voortvarend mee aan de slag zijn gegaan, heeft te maken met de aanslagen in Zaventem van 2016, maar vooral met de reis die Salah Abdeslam na de aanslagen in Parijs ongezien kon afleggen", stelt een woordvoerder van minister Jan Jambon.



De Belgen registreren nadrukkelijk ook de gegevens van bus- en treinreizigers, omdat criminelen en (potentiële) terroristen graag gebruik maken van deze vormen van vervoer, zegt de woordvoerder. ,,En ook het autoverkeer houden we goed in de gaten. Momenteel wordt een netwerk van duizend camera's binnen het land uitgerold. Ook bij de grenzen staan camera's. Alle nummerborden worden opgeslagen, ook die van Nederlandse chauffeurs. Het is kort gezegd de bedoeling dat niemand nog ongezien het land in of uit kan."