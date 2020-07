Anorexia nam alles af: haar zelfvertrouwen, sociale leven - en het turnen

We hadden werkelijk niets gemeen. Behalve dat we op dezelfde middelbare school zaten, waar iedereen elkaars gezicht kende - en dus zij dat van mij en ik dat van haar. Maar waar zij de rust zelve was, frêle en schuchter, was ik in alles het tegenovergestelde.



Zij haalde haar diploma, ik ook. Ik dacht nooit meer aan haar en zij niet aan mij. Maar toen ineens botsten we tegen elkaar op in een centrum voor eetstoornissen. ‘Hoi’, zei zij. ‘Hoi’, zei ik. Zij graatmager, anorexia. Ik niet, want boulimia.



Maar beiden kotsten we elke dag meerdere keren onze rotlevens door de wc. En zaten we nu niet in de collegebanken, maar een aantal keren per week hier, in een kringetje, waar we moesten vertellen waarom we deden zoals we deden en dachten zoals we dachten.