Anouk (48): Ik heb 22 jaar op mijn grote liefde gewacht

,,‘Dit moet stoppen, ik kan dit niet’, zei Sjoerd. Hij was een degelijke man, die zijn gezin, zijn jonge kinderen niet in de steek wilde laten, al was de relatie met zijn vrouw weinig inspirerend. Ik had het idee dat ik mijn grote liefde kwijt was. In de maanden daarna werd ik zo depressief dat ik zelfmoord overwoog. Met medicijnen en therapie krabbelde ik overeind.