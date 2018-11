Anti-piet activist aangehouden, ook gebiedsverboden voor intocht

Homostel­len krijgen IVF-hulp: mooi, maar ze zijn er nog niet

19:39 Homoparen die met een draagmoeder via IVF hun kinderwens willen vervullen, kunnen volgend jaar terecht in twee Nederlandse klinieken. Wensouders zijn blij, want zij moeten nu nog uitwijken naar het buitenland. Vijf vragen over de nieuwe mogelijkheden.