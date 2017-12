Anti-pietendemonstratie van start in Dokkum

De groep wordt onderweg begeleid door agenten op elf motoren, vijf ME-busjes, een commandowagen en agenten in burger. Ook zijn twee vrachtwagens van de wegenwacht paraat, die eventuele wegblokkades uit de weg kunnen ruimen. Er komen ook nog mensen met eigen vervoer.



Dokkum zou op sommige plekken hermetisch zijn afgesloten. Alle toegangswegen worden daarnaast gecontroleerd. Ook de weg tussen Leeuwarden en Dokkum wordt beveiligd met motoragenten op elke op- en afrit en bij carpoolplaatsen. In de stad is zeer veel politie aanwezig.



De maatregelen zijn genomen omdat de politie informatie heeft dat behalve tegenstanders van Zwarte Piet van de Stichting Nederland Wordt Beter, ook andere groepen zich zullen melden in de Friese stad. Zo wil het extreemrechtse Pegida Nederland vanaf 12.00 uur met zwarte pieten pepernoten uitdelen in het centrum van Dokkum.



Noodbevel

De bijeenkomst begint om 14.00 uur op het plein Acht Zaligheden aan de Strobossersteeg en mag tot 16.00 uur duren. De gemeente Dokkum heeft een noodbevel uitgevaardigd, waardoor iedereen op het terrein gecontroleerd mag worden. Uit het noodbevel blijkt dat de 'driehoek' (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie), ondanks alle veiligheidsmaatregelen, rekening houdt met ongeregeldheden en vernieling.