Antiracisten blijven akelig stil als het om intimidatie van joden gaat

Die­ren­be­scher­ming onderzoekt vroegtijdig afschieten van grazers

2 maart De Dierenbescherming wil met eigen ogen zien of hoefdieren in de Oostvaardersplassen zijn afgeschoten voordat sprake was van onnodig lijden. Daartoe gaat de organisatie volgende week vrijdag samen met Staatsbosbeheer een zogenoemde quick scan in het gebied uitvoeren.