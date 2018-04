Antirookbeleid werpt vruchten af: recordaantal rokers gestopt

In 2017 rookte 23,1 procent van de volwassenen, oftewel 3,16 miljoen mensen, in meer of mindere mate. Dat blijkt vandaag uit nieuwe cijfers van het CBS, in samenwerking met het Trimbos-instituut en RIVM. Een jaar eerder waren er nog 3,27 miljoen rokers (24,1 procent).



De daling is de grootste die de onderzoekers tot nu toe zagen. Sinds 2015 neemt het aantal rokers steeds sneller af; voordien was het percentage rokers jarenlang stabiel en rookte ruim een kwart van alle 18-plussers.



Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) spreekt van een grote stap vooruit. ,,Dit betekent dat meer dan 100.000 Nederlanders veel gezonder leven met een veel kleinere kans op kanker en hart- en vaatziekten.''