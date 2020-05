Antisemitisme mag nooit wennen

Als columnist heb ik soms de neiging om een onderwerp links te laten liggen.



In de meeste gevallen komt dat voort uit vermoeidheid.



Als het hele land weer een stammenstrijd over het assortiment van de Hema voert – ‘Ooo, ze verkopen nu ook hoofddoeken, die landverraders!’ – wil ik me al helemaal niet meer in de discussies mengen, omdat er helemaal geen eer aan valt te behalen.



Een enkele keer, bij andere gebeurtenissen, denk ik weleens dat vaste lezers mijn gedachten inzake een bepaalde trend onderhand wel kennen, en dat ik daarom beter een ander thema kan kiezen.



Die reflex dook vrijdag weer op. Het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam was voor de zoveelste keer belaagd door een vergiftigde ziel en dat resulteerde in vernielingen en een poging tot brandstichting.