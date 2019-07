ANWB-medewerker blundert met tweet aan Trump: ‘LIAR!!!’

18 jaar en tbs voor doodslag, verkrach­ting en in brand steken Nathalie (21)

13:43 De 47-jarige Gerard van D. uit Tiel is vanmiddag veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag op de 21-jarige Nathalie Polak uit het Gelderse Buren. De rechtbank in Arnhem acht bewezen dat hij het slachtoffer in de oudejaarsnacht van 2017 op 2018 dood sloeg, verkrachtte en vervolgens in brand stak.