ANWB verwacht drukke avondspits door regen en harde windstoten

Op de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen geen vrachtwagens en voertuigen met aanhangers rijden door de wind en geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Ook is inhalen op de dijk niet toegestaan. Naar verwachting gelden deze maatregelen tot 17.00 uur.

Zware windstoten

In het hele land is er sinds het middaguur sprake van zware windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur. Op de Nederlandse wegen stond dit jaar door hevige regenval nog niet eerder zo veel file. Aan zee waaide het nog wat harder, met windstoten van 90 tot wel 95 kilometer per uur, terwijl de wind in het oosten iets minder hard waaide: 75 tot 85 kilometer per uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de zware windstoten.