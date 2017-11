Apache Defensie vliegt tegen hoogspanningslijn: tienduizenden zonder stroom

VideoDe grote stroomstoring in de buurt van Culemborg is veroorzaakt door een helikopter die tegen een hoogspanningskabel is gevlogen. Het gaat om een Apache van de Koninklijke Luchtmacht. Ongeveer 24.000 huishoudens zitten zonder stroom. De stroomstoring zal tot ongeveer 01.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag duren.

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid adviseert omwonenden niet te bellen als het niet nodig is omdat het mobiele netwerk overbelast is. Ook adviseert de veiligheidsregio gas en elektrische apparaten uit te zetten die tijdens stroomuitval aanstonden. ,,Check of uw buren hulp nodig hebben'', twittert de organisatie verder.

De helikopter van Defensie heeft bij Zoelmond een hoogspanningskabel geraakt en is daarna uit voorzorg geland. Er zijn geen gewonden gevallen, zo meldt de Veiligheidsregio. Netwerkbeheerder Liander laat weten dat na het incident een grote stroomstoring is ontstaan in een groot aantal postcodegebieden. Het gaat om ongeveer 24.000 huishoudens. Ook in plaatsen als Tiel, Geldermalsen en Beusichem zitten inwoners zonder stroom.

Volledig scherm De Apache die in Zoelmond tegen een hoogspanningskabel vloog. © Fernando Bot/Persbureau Heitink

Extra surveillance

De politie voert op dit moment extra surveillance uit in Culemborg. Zo hangt er een politiehelikopter boven de stad. Medewerkers van de Albert Heijn hebben de deur met winkelwagens gebarricadeerd, om te voorkomen dat de winkel wordt geplunderd.

Apaches van Defensie trainen deze week in de provincie Utrecht op laagvliegen. Bij de oefening genaamd Decisive Thunder 2017 trainen gevechtshelikopters in laagvliegen in het licht en in het donker. ’s Avonds wordt er bij het overvliegen meer rekening gehouden met geluidsoverlast, liet Defensie weten; dan kiezen de Apaches een andere aanvliegroute.

Dagen zonder stroom

In 2007 gebeurde een soortgelijk ongeluk in Hurwenen, toen er ook een Apache-heli van Defensie tegen hoogspanningskabels vloog. Destijds zaten ongeveer 50.000 huishoudens dagen zonder stroom. Na enkele lange rechtszaken moest Defensie vier gemeenten betalen. De piloten die de Apache-helikopter bestuurden kregen eerder een taakstraf.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid meldt via Twitter dat onderzoekers onderweg zijn naar de plek van het ongeluk in verband met een verkennend onderzoek naar het ongeval.