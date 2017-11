Apache van Defensie vliegt tegen hoogspanningslijn: duizenden huishoudens zonder stroom

De helikopter van Defensie heeft bij Zoelmond een hoogspanningskabel geraakt en is daarna uit voorzorg geland. Er zijn geen gewonden gevallen, zo meldt de Veiligheidsregio. Netwerkbeheerder Liander laat weten dat na het incident een grote stroomstoring is ontstaan in een groot aantal postcodegebieden. Het gaat om ongeveer 24.000 huishoudens. Ook in plaatsen als Tiel, Geldermalsen en Beusichem zitten inwoners zonder stroom.

Aardedonker

Correspondent Bram van Schaik meldt dat het aardedonker is in Culemborg. ,,Op straat is helemaal niets te zien.’’ Even na 19.00 uur viel de stroom uit. ,,Ik stond in de keuken, toen moest ik op zoek naar de zaklantaarn.’’ Hij is met zijn vrouw vertrokken naar zijn zoon in Utrecht. ,,We zagen het toch niet zitten, in het donker daar.’’