Apachevlieger zag tijdens oefening hoogspanningskabel over het hoofd

De aandacht van de piloot was gefocust op een denkbeeldige oefenvijand. Hij was zich daarom niet bewust van de hoogspanningslijnen. Die conclusie trekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na onderzoek naar het incident. Hoogspanningslijnen zijn volgens de OVV sowieso slecht te zien vanuit een helikopter, zeker in het donker. De bemanning was afhankelijk van sensoren, maar ook die hebben maar ,,een beperkt blikveld en een beperkte resolutie'', schrijft de raad.

Stroomstoring

Door de botsing viel de stroom in het omliggende gebied voor enkele uren uit. Niemand raakte gewond en de gevechtshelikopter wist veilig te landen. De gevolgen vielen mee vergeleken met een soortgelijke aanvaring van tien jaar eerder in de Bommelerwaard. Toen ontstond een grote stroomstoring die vijftig uur aanhield.



De OVV bracht na de botsing van 2007 veel problemen aan het licht: de vluchtvoorbereiding was gebrekkig, het ontbrak aan controle en er was te weinig op obstakels gelet. Daar is lering uit getrokken, stellen de onderzoekers in het rapport dat vandaag is verschenen, maar ook nu heeft de OVV kritiek. Hoewel er geen direct verband is met het ongeval, stelt de raad dat Apachevliegers al jaren te weinig vlieguren maken. Al in 2007 bestond het voornemen om ter compensatie een simulator aan te schaffen, maar dat gebeurde niet. Verder wijst de raad erop dat kaarten niet up-to-date waren.