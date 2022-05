Apenpokkenvirus voor het eerst in Nederland vastgesteld

Het virus komt oorspronkelijk voor in West- en Midden-Afrika. Af en toe duikt het op in andere landen, maar dan gaat het om een enkel geval van iemand die kort ervoor in Afrika is geweest en misschien nog iemand heeft besmet. Er werd altijd van gedacht dat het zich niet snel van mens op mens zou verspreiden. Daar lijkt de voorbije weken echter verandering in te zijn gekomen.

100.000 doses vaccin

Nederland heeft ongeveer 100.000 doses van het vaccin tegen pokken beschikbaar. Maar er ligt nog geen besluit over het gebruik van het middel, en zo ja, wie dat vaccin dan zouden krijgen. Volgens het RIVM is er eerst ‘meer tijd nodig om in kaart te brengen hoe groot de verspreiding van het virus is. Maar we gaan ervan uit dat het verder verspreid is dan we nu in beeld hebben'.



,,Daarbij komt nog dat we nog niet precies weten hoe lang de incubatietijd van het virus is, mogelijk is deze drie weken”, aldus een woordvoerster. ,,Zodra we een beter beeld van de omvang hebben kunnen we bepalen hoe we de doses vaccins het beste in kunnen zetten.”